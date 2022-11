Fanii Cupei Mondiale din Qatar ar face tot posibilul să obțină puțin alcool, după ce vânzarea acestuia a fost interzisă pe cele opt stadioane din statul arab. Acesta este și cazul unor tineri care au venit în Qatar pentru a susține echipa Angliei.

Într-o încercare curajoasă de a obține alcool, cei doi fani au ajuns la palatul unui șeic, care nu doar că i-a ajutat să obțină câteva beri, ci i-a și lăsat să exploreze proprietatea de lux, arătându-le leii, maimuțele și pasările exotice pe care le deținea ca animale de companie.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” ????

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” ????

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story!