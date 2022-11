Selecționerul Argentinei, decizie radicală după victoria clară cu Emiratele Arabe Unite: „S-ar putea să existe modificări în lotul pentru Mondial”

Turneul final va debuta duminică, 20 noiembrie, cu partida dintre Qatar și Ecuador, care se vor întâlni pentru a doua oară în istorie. În prima partidă, asiaticii s-au impus cu 4-3.

Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a vorbit după amicalul disputat pe „Mohammed Bin Zayed” din Abu Dhabi și a evidențiat faptul că ar putea exista modificări în lot.

„Există o posibilitate ca lista noastră de 26 de jucători pentru Campionatul Mondial să fie modificată. Vom vedea. Sunt jucători care nu sunt 100% pregătiți. Vrem să fim precauți. Vrem să vedem evoluția lor”, a spus selecționerul, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, într-o postare pe rețelele social media.

Argentina coach Scaloni: “There’s a possibility that our 26 man list for the World Cup could change. Let’s see”. ???????????? #WorldCup2022

“There are players who are not 100% well. We want to be cautious. We want to see their evolution”. pic.twitter.com/0Wmh7Od8BP