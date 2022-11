Gafă a lui Neymar înainte de Cupa Mondială. A numit "doi jucători incredibili", dar unul nu e convocat

Starul lui PSG, cu 75 de goluri înscrise la naționala Braziliei, care este foarte aproape de a bate recordul de goluri al lui Pele pentru Selecao (77), a spus într-un interviu pentru The Telegraph: "Cupa Mondială este cel mai mare vis al meu. Îl am de când am început să înțeleg ce e fotbalul. Acum am o nouă șansă și sper să reușesc".

Neymar: "Anglia are și ea o șansă la CM. Kane și Sancho sunt jucători incredibili"

În interviul acordat presei britanice, Neymar a vorbit despre principalele rivale ale Braziliei la trofeu: "Cupa Mondială este plină de surprize. Sunt echipe care ajung neașteptat departe în competiție, chiar dacă mulți nu cred în ele. Cred că favoritele sunt Argentina, Germania, Spania și Franța. Cele patru, alături de Brazilia, sunt capabile să ajungă în finală".

Ulterior, având în vedere că a stat de vorbă cu o publicație britanică, Neymar a fost întrebat dacă o scoate din calcule pe Anglia, finalistă la EURO 2020: "Chiar am uitat de Anglia, dar au și ei o șansă, clar! Chiar îmi plac foarte mult Kane și Sancho. Sunt doi jucători incredibili și admir jucătorii cu calități precum ale lor", a răspuns brazilianul.

Totuși, Neymar a omis că Jadon Sancho nu a fost convocat de Gareth Southgate la naționala Angliei pentru Cupa Mondială din Qatar. Jucătorul lui Manchester United a avut evoluții sub așteptări după transferul în Premier League, astfel că selecționerul a preferat alți jucători pe poziția respectivă.

Jadon Sancho nu este în lotul Angliei pentru CM 2022

Jadon Sancho, care a debutat la naționala Angliei când avea doar 18 ani și jumătate, va rămâne pentru moment cu un singur turneu final, EURO 2020, acolo unde a fost folosit în doar trei partide.

Fotbalistul crescut la Manchester City, care a "explodat" la Borussia Dortmund, a costat-o pe Manchester United nu mai puțin de 85 de milioane de euro. Totuși, după transferul din vara trecută, englezul a fost departe de forma arătată în Bundesliga, în precedenta stagiune marcând doar cinci goluri și oferind trei pase decisive în 38 de jocuri.

Nici actualul sezon nu este grozav pentru Sancho - 3 goluri și un assist în 14 meciuri la Manchester United, iar Talk Sport scrie că Gareth Southgate l-ar fi lăsat acasă din cauza formei slabe pe care o traversează și a puținelor contribuții de la echipa de club.

Jadon Sancho a strâns până acum 23 de meciuri și trei goluri la naționala Angliei. În finala EURO 2020 (Italia - Anglia 1-1, 3-2 d.l.d), actualul jucător al lui Manchester United a fost introdus în minutul 120 și a ratat la loviturile de departajare).