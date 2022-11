S-a născut o nouă stea la Cupa Mondială din Qatar! Valorează deja 45 milioane de euro

Olanda a impresionat la Cupa Mondială și datorită evoluției lui Cody Gakpo, extrema de 23 de ani, cu patru goluri în 10 meciuri pentru reprezentativa selecționerului Louis van Gaal.

The Sun scrie azi că Manchester United vrea să-l transfere pe Gakpo, însă și Liverpool ar fi intrat pe fir pentru aducerea jucătorului care mai are contract cu PSV Eindhoven până pe 30 iunie 2026.

Gakpo e asemănat cu Ryan Babbel, fotbalistul care cu mulți ani în urmă i-a încântat și pe fanii din Giulești la un meci România - Olanda. Înalt de 1,89 m, Gakpo poate juca aripă stânga sau dreapta, atacant central sau atacant în spatele vârfului.

Fotbalist complet, care lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare, jucătorul cu tată togolez a marcat două goluri în două partide pentru Olanda la Cupa Mondială.

Eficacitatea sa și stilul spectaculos i-au determinat pe cei de la Transfermarkt să-i crească valoarea de piață până la 45 milioane de euro.

Cody Gakpo a înscris 13 goluri pentru PSV Eindhoven, în toate competițiile, în cele 24 de partide jucate în acest sezon.

"Dacă ar fi să-i dau un sfat lui Gakpo, i-aș spune să alegă viitoare lui echipă în funcție de stilul ei de a juca.

Dacă vine un club precum Manchester United, mai întâi trebuie să te imaginezi jucând bine cu acel sistem, în loc să te orbească numele echipei", a declarat fostul mare jucător al naționalei Olandei, Ryan Babbel.

