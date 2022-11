În minutul 54, Bruno Fernandes a trimis o centrare în careul advers pentru Cristiano Ronaldo, iar mingea a intrat în poartă. CR7 a sărbătorit golul, însă reluările nu au putut stabili clar dacă a atins mingea sau nu.

FIFA l-a creditat inițial cu gol pe Cristiano Ronaldo, însă la câteva minute distanță a rectificat și l-a trecut pe Bruno Fernandes drept autor al reușitei. Mijlocașul de la Manchester United și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în minutul 90+3, din penalty.

Chiar dacă Bruno Fernandes a fost considerat de FIFA autor al primului gol în timpul meciului, decizia s-ar putea schimba în următoarele ore, anunță publicațiile portugheze Record și Mais Futebol.

Potrivit surselor citate, Comisia Tehnică din cadrul FIFA va analiza în detaliu faza primului gol și va stabili dacă reușita îi va fi acordată lui Bruno Fernandes sau lui Cristiano Ronaldo.

După meci, Ronaldo a fost surprins pe teren în timp ce susținea că ar trebui să fie creditat cu gol: "M-a atins. Mingea m-a atins!", ar fi spus CR7, potrivit Mais Futebol.

Ronaldo still protesting for the goal to be given to him. Jesus Christ! ???????????????????????????????? https://t.co/rL20IiBi52