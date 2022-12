Reacția lui Marius Niculae despre Cristiano Ronaldo, intens dezbătute în presa internațională: "Grupul nu l-a mai acceptat"

Cristiano Ronaldo (37 de ani) este gata să părăsească fotbalul european după despărțirea cu scandal de Manchester United.

Al Nassr, cel mai bogat club din Arabia Saudită, ar putea da lovitura în această iarnă. Daily Mail, scrie că Al Nassr i-a pus pe masă lui Ronaldo un contract valabil până în 2025, urmând ca ulterior să joace rol de ambasador al fotbalului din Arabia Saudită și să ajute la candidatura țării arabe împreună cu Egiptul și Grecia pentru a găzduirea Cupei Mondiale din 2030.

Marius Niculae a vorbit despre viitorul lui Cristiano Ronaldo

"Nu era un tip sociabil. Trăgeai de el să iasă împreună cu noi la masă. Era în lumea lui. Se ducea singur la sală, nu zicea să mergem împreună. Uneori, după antrenamente, mai ieșeam cu băieții să mâncăm, să socializăm, dar el nu venea niciodată.

Din punctul meu de vedere, cred că grupul nu l-a mai acceptat, în ultima parte (n.r.- la naționala Portugaliei), după cum îl cunosc. Cu Pepe se știe de când erau mici. Pepe a fost în probe la Sporting, se cunosc de atunci. Pepe cred că este singurul cu care se înțelege la națională. Am văzut niște imagini, Bruno Fernandez l-a evitat puțin.

Au contat foarte mult declarațiile pe care le-a dat în acel interviu care a dus și la despărțirea de United. Cred că va alege Al-Nassr sau America. Cred că vrea să pătrundă în zona aia de filme, de Hollywood, din ce am mai citit și eu. Ultima oară când am vorbit cu el, zicea că are doi prieteni apropiați, cu care a mai rămas în contact (n.r.- în legătură cu viitorul său în cinematografie)”, a declarat Marius Niculae pentru DigiSport.

Declarațiile lui Marius Niculae, preluate în presa internaționale

Publicații importante pentru AS, Marca sau Record au comentat declarațiile făcute de Marius Niculae despre starul portughez.

O diário de CR7 - Niculae e a prestação de Ronaldo no Mundial: «O grupo já não o aceitou tão bem...» https://t.co/R1dU87Y7bS — Diário Record (@Record_Portugal) December 23, 2022

"Doar 9 meciuri au concis pe teren la Sporting Lisabona, în sezonul 2002-2003, dar a fost suficient pentru Marius Niculae să observe că Ronaldo avea în față un viitor strălucit", au notat ibericii de la AS.