Mesajul cu subînțeles din spatele imaginii cu care Messi și Ronaldo au cucerit internetul. Detaliul observat de un celebru antrenor de șah

"Victoria este o stare de spirit. Pe lângă tradiţia îndelungată de a crea valizele pentru cele mai râvnite trofee sportive din lume, Louis Vutton celebrează astăzi doi dintre cei mai talentaţi jucători de fotbal", este mesajul care însoțește deja celebrea poză pe Twitter.

Detaliul observatde Peter Heine Nielsen, antrenorul lui Magnus Carlsen

Antrenorul celebrului campion Magnus Carlsen a explicat că fotografia a fost realizată cu o precizie aparte, iar în spatele ei poate exista un mesaj pentru fanii care se întrec în a stabili care este cel mai bun dintre Messi și Ronaldo.

Peter Heine Nielsen a publicat pe contul de Twitter o imagine din timpul unei partide dintre Magnus Carlsen și Hikaru Nakamura, din 2017, în care piesele sunt așezate exact ca în fotografia cu cei doi fotbaliști. Partida s-a încheiat la egalitate.

"Cred că am văzut-o pe rețelele de socializare. E din fotografia cu Messi și Cristiano Ronaldo. Dar originalul este din meciul cu Nakamura din 2017. Nu mi-am dat seama la început. Am văzut mesajul de pe Twitter al lui Peter Heine și după aceea am făcut legătura", a spus Magnus Carlsen, de 5 ori campion mondial.