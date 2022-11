Nu s-a mai văzut asta la un Mondial! Qatar, bornă negativă istorică la turneul pe care îl găzduiește

După 0-2 cu Ecuador, în meciul de deschidere de la Mondial, Qatar a reușit să înscrie un prim gol la turneul final prin Mohammed Muntari, în minutul 78 al meciului cu Senegal, însă nu a fost suficient, africanii impunându-se grație reușitelor lui Boulaye Dia (41), Famara Diedhiou (48) și Bamba Dieng (84).

În urma acestui rezultat, Qatar a devenit prima țară gazdă din istoria Cupei Mondiale care pierde două meciuri în faza grupelor, potrivit Opta.

