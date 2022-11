Nota? Pe contul lui Cristiano! Ronaldo și-a scos colegii la cină după victoria împotriva Ghanei de la Mondial

Lusitanii au obținut trei puncte importante în primul meci de la Campionatul Mondial organizat în Qatar, din 2022, împotriva Ghanei.

Cristiano Ronaldo (65'), Joao Felix (78') și Rafael Leao (80') au înscris pentru portughezi, iar Ayew (73'), respectiv Bukari (89'), pentru ghanezi.

După meci, CR7 a ieșit în oraș alături de colegii de la națională, după victorie, iar potrivit Daily Mail a plătit masa.

???? Cristiano Ronaldo hosted a team dinner on Oryx Island after their win against Ghana. pic.twitter.com/oqRSsc3QIM