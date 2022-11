Reacția presei din Germania după eșecul cu Japonia: "Dezastru, eșuăm din nou, ne amintim de 2018!"

Echipa lui Hansi Flick a părut să controleze meciul și chiar a deschis scorul în minutul 33, după un penalty transformat de Ilkay Gundogan. Ulterior, Musiala, Havertz sau Gnabry s-au întrecut în ratări, iar Japonia a dat lovitura pe final. Pentru asiatici au marcat chiar doi jucători care evoluează în Germania: Ritsu Doan (75), fotbalist la Freiburg, și Takuma Asano (83), atacantul lui Bochum.

Reacția presei din Germania după eșecul cu Japonia

Presa din Germania cataloghează rezultatul echipei naționale drept un dezastru și rememorează precedentul Mondial, cel din 2018, în care nemții au început tot cu un eșec și au încheiat pe ultimul loc grupa.

"Start dezastruos pentru Germania! De necrezut! Pierdem cu 1-2 contra Japoniei, după ce am condus. Dezastrul amintește de amarul turneu din 2018, când am fost învinși de Mexic, 0-1 și am fost eliminați încă din grupe", a scris Bild.

"Germania eșuează din nou la startul Cupei Mondiale: 1-2 contra Japoniei", a fost reacția Kicker.

"Start fals la Mondialul din Qatar. Germania experimentează un nou șoc. Numeroasele ocazii ratate după penalty-ul transformat de Ilkay Gundogan s-au răzbunat", au scris și cei de la Westdeutsche Zeitung.

Din grupa E de la Cupa Mondială mai fac parte Spania și Costa Rica, formații care se întâlnesc în această seară, de la ora 18:00.

Pentru Germania va urma derby-ul cu Spania, programat duminică, de la ora 21:00.