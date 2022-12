Marocul a produs încă o surpriză la Campionatul Mondial din Qatar, după ce a eliminat Spania în optimi. Africanii au reușit să elimine și Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

După meci, șeptarul portughez a izbucnit în plâns. Nu a mai stat pe gazon pentru a-și felicita adversarii și a-și consola colegii și s-a dus direct la vestiare, fiind însoțit de un membru din staff-ul portughezilor.

Jurnalistul Piers Morgan, ”prietenul” lui Ronaldo, a postat un mesaj pe Twitter după această partidă. ”Wow, Marocul a câștigat. Sfâșietor pentru Portugalia, dar ce moment pentru Africa și lumea arabă! Și e bine meritat, au fost fantastici în seara asta”.

Wow. Morocco win. Heartbreak for Portugal but what a moment for Africa and the Arab world. And so well deserved - they were fantastic tonight. ???????????? pic.twitter.com/o5mlYnB7yC