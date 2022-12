Aventura lui Cristiano Ronaldo (37 ani) la Campionatul Mondial s-a sfârșit, după ce Portugalia a fost eliminată surprinzător din sferturile competiției. Lusitanii au fost învinși de Maroc, 0-1, singurul gol al partidei fiind marcat de Youssef En-Nesyri (25 ani), în minutul 42, după o ieșire eronată a lui Diogo Costa (23 ani).

Fernando Santos (68 ani) început și meciul cu Maroc cu Cristiano Ronaldo (37 ani) pe banca de rezerve, la fel ca în partida precedentă cu Elveția, 6-1. Chiar dacă l-a aruncat în luptă în minutul 50, starul portughez nu a putut schimba scoarta jocului, iar visul deținătorului a 5 Baloane de Aur de a câștiga Campionatul Mondial s-a năruit.

La final, după ce arbitrul a pus capăt partidei, Cristiano Ronaldo a fost surprins plângând în hohote de camerele de luat vederi. Un lucru similar s-a întâmplat și la începutul turneului, la jocul de debut cu Ghnana, 3-2, când portughezul a devenit singurul fotbalist care înscrie la 5 ediții ale Campionatului Mondial. Atunci Ronaldo a expirat un alt soi de emoții. A fost surprins cu lacrimi în ochi încă de la intonarea imnului.

Văzând imaginile cu Cristiano Ronaldo plângând, Piers Morgan (57 ani), jurnalistul căruia superstarul i-a acordat interviul în care își manifesta toate mulțumirile legate de conducera de pe Old Trafford, a ținut să posteze un mesaj pe Twitter pentru a le reaminti oamenilor ce carieră colosală a avut atacantul.

„Sunt foarte trist să-l văd pe Cristiano în lacrimi, după ce visul său de a câștiga Campionatul Mondial s-a încheiat. Cei care-l batjocoresc să-și amintească ce a făcut pentru fotbal. Pentru mine este cel mai mare și un băiat senzațional, care a avut cei mai grei ani în viața personală și pe teren. Ne-a câștigat respectul”, a postat Piers Morgan pe contul oficial de Twitter.

Very sad to see ⁦⁦@Cristiano⁩ in tears as his dream of winning the World Cup ended. Those mocking him should remember what he’s done for football. For me, he’s the ????- and a great guy who’s had the toughest year of his life on & off the pitch. He’s earned our respect. pic.twitter.com/CCH8ggHkTv