Selecţionerul naţionalei de fotbal a Poloniei, Czeslaw Michniewicz, a spus sâmbătă seara, după victoria cu 2-0 în faţa Arabiei Saudite, la CM 2022 din Qatar, că jucătorii săi au făcut un meci mult mai bun decât cel din prima rundă, contra Mexic, scrie Reuters.

"Am avut un joc mult îmbunătăţit faţă de cel făcut cu Mexic, când am jucat mai precaut. S-a demonstrat că doar împreună, ca echipă, putem avea succes. Acest rezultat ne încurajează, ne motivează mai mult", a spus Czeslaw Michniewicz.

Selecționerul Poloniei despre Lewandowski

El a afirmat că îşi explică şi emoţiile pe care Lewandowski le-a arătat după ce a marcat al doilea gol al echipei.

"Nu am fost surprins de modul în care Lewandowski s-a manifestat (dându-i lacrimile). El trăieşte foarte profund fiecare meci, toată echipa îl susţine", a spus selecţionerul.

Lewandowski a afirmat: "Cu cât îmbătrânesc, cu atât sunt mai impresionabil. Sunt conştient când vine vorba de Cupa Mondială că ar putea fi şi ultima a mea. Când joci la echipa naţională, trebuie să te concentrezi pe rezultate. Întotdeauna mi-am dorit să marchez la Cupa Mondială, iar acest vis a devenit realitate", a spus Lewa, potrivit Agerpres.

Robert Lewandowski was emotional after his first World Cup goal ???? pic.twitter.com/xDUfV2VVpu — B/R Football (@brfootball) November 26, 2022

Cupa Mondială | Polonia - Arabia Saudită 2-0

Selecţionata Poloniei a învins echipa Arabiei Saudite cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă, pe Education City Stadium din Doha, într-un meci din Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Polonezii au reuşit prima lor victorie la turneul din Qatar, după remiza cu Mexicul (0-0), prin golurile marcate de Piotr Zielinski (39), Robert Lewandowski (82), în timp ce saudiţii, care veneau după succesul răsunător contra Argentinei, din prima etapă, cu 2-1, au avut şansa de a reveni în meci, dar au ratat un penalty.

Robert Lewandowski wins MOTM after scoring his first World Cup goal for Poland ????????❤️ pic.twitter.com/OElEXvSf92 — ESPN FC (@ESPNFC) November 26, 2022

Meciul a fost unul de luptă în prima sa parte, cu multe dueluri aspre, din care Polonia, mai solidă fizic, a ieşit câştigătoare.

Sâmbătă are loc şi celălalt meci al grupei, Argentina - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).

Ultimele partide din grupă se vor juca pe 30 noiembrie, Polonia - Argentina (Stadium 974 - Doha, 21:00) şi Arabia Saudită - Mexic (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00).