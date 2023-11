Deși Lewandowski a fost apărat pentru unele erori din timpul partidei, desconsiderarea față de Yamal a stârnit nemulțumirea multor voci în jurul clubului catalan.f

Lewandowski l-a apărat pe Yamal când acesta a fost atacat de Duarte după ce a simulat un penalty, nimeni nu se aștepta la o manifestare de superioritate din partea fostului jucător al lui Bayern München, cunoscut pentru relațiile exemplare cu colegii săi.

Pe parcursul meciului, Lewa și-a vărsat în mai multe rânduri nervii pe Yamal și totul a culminat cu o fază petrecută în minutul 82 când după o pătrundere în careu a puștiului, finalizată cu șut la poartă, polonezul a refuzat să dea mâna cu acesta, deoarece nu i-a pasat lui.

????????????????????????????????????

In Barcelona's match today

Lewandowski was very angry at Lamine Yamal because of not playing the ball to him, and it appears at the end of the clip that Lewa refused to greet him ????pic.twitter.com/gEE18S4zrb