Latifundiarul din Pipera a vorbit depre unul dintre acționarii de la Rapid București, Dan Șucu, evidențiind faptul că cei doi afaceriști sunt prieteni. Mai mult, Gigi Becali a și câștigat o sumă importantă alături de milionarul român.

„Eu sunt prieten cu Șucu, am făcut o afacere nu prea mare. Am cumpărat un teren, a venit el, am cumpărat împreună. Am câștigat și cu un teren care costă câteva milioane.

Afacerea pe care am făcut-o cu el îmi facilitează mie ca să câștig mult mai multe milioane, nu spun ce. Am cumpărat un teren de vreo două hectare și jumătate ca să lăsăm un drum pe el. Clientul l-a adus el, că el avea clientul.

Am lăsat un drum ca să valorificăm dublu terenurile noastre. El dublează prețul, eu dublez prețul. Un drum mare, de 21 de metri. Ne-am făcut drumul și am și câștigat bani”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

Totodată, patronul FCSB a explicat faptul că în cazul în care își dorește un jucător de la rivala Rapid, îl sună pe Dan Șucu și viceversa.

„Dacă vreau jucători de la Rapid, eu îl sun pe Șucu. Eu așa fac. El dacă-l vrea pe Coman 'Alo, domnu' Becali, îl vinzi, domne, pe Coman?'. De aia cred eu că astea sunt vorbe neserioase, vorbe, minciuni. Mutu dă banii? Și eu pot să ascult de dorințele lui Pintilii și ale lui MM”, a adăugat latifundiarul din Pipera.

FCSB și Rapid în această stagiune

Gruparea „roș-albastră” se află în acest moment pe locul șase în campionatul Superligii. După 18 etape, însă cu două meciuri în minus, FCSB a obținut 26 de puncte, după ce a înregistrat șapte victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

De cealaltă parte, Rapid se situează pe locul trei, cu 33 de puncte, la unul singur distanță de ocupanta poziției a doua, CFR Cluj (34p) și la opt de liderul Superligii, Farul Constanța (41p). Giuleștenii au 10 victorii, trei egaluri și patru eșecuri.