"Lăsați-l în pace"! Fernando Santos îl apără pe Cristiano Ronaldo după ce s-a scris că a vrut să plece din Qatar 

După ce portughezii au câștigat cu 6-1 în fața elvețienilor, la Cupa Mondială din Qatar, meci în care Cristiano Ronaldo nu s-a aflat printre titulari, a ieșit la iveală faptul că acesta și Fernando Santos ar fi avut o discuție mai aprinsă și că atacantul ar fi amenințat chiar că va părăsi Qatar. Toate negate de selecționerul echipei naționale.

"Discuția cu Cristiano s-a întâmplat, ar fi fost rău dacă nu s-ar fi întâmplat. Eu îi acord echipei doar o oră și jumătate înainte de meci, când ajungem la stadion, e normal, așa am făcut mereu în toată cariera mea. Trebuia să se întâmple această discuție, e mai mult decât normal, dar e adevărat că nu fac asta cu toată lumea. Căpitanul, cineva care este cine este, cu imaginea pe care o are, pentru tot ce a dat fotbalului portughez... Trebuia să am această conversație cu el", a început prin a spune Fernando Santos.

"Conversația a avut loc în ziua meciului, după prânz, în biroul meu. L-am sunat pentru a-i explica motivele pentru care nu mă bazam pe el să joace la început, dar i-am spus că va fi important pentru acest meci. I-am explicat totul în mod natural. Cristiano nu a fost fericit, el a jucat mereu ca titular. Este normal, a fost o discuție calmă, în care ne-am explicat punctele de vedere. Nu a acceptat (să fie înlocuitor) imediat, dar totul a fost calm", a subliniat selecționerul, care a lăudat atitudinea lui Ronaldo în timpul meciului cu Elveția.

"În niciun moment nu mi-a spus că vrea să parasesca turneul. Așa cum a spus João (Félix), nu există un exemplu mai bun decât cel pe care l-a dat în timpul jocului. A ieșit să facă încălzirea cu ceilalți, a sărit la toate golurile pentru a sărbători alături de colegii săi, iar la final a fost cel care i-a chemat să mulțumească împreună publicului. Lăsați-l în pace pe Ronaldo, nu merită asta pentru tot ce a făcut pentru fotbalul portughez", a conchis el.

