BREAKING NEWS | A murit Gerd Muller

Muller a încetat din viață, duminică dimineață, la vârsta de 75 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de Bayern Munchen. Fostul mare atacant suferea de Alzheimer.

Cu 365 de goluri în 427 de jocuri, Gerd Müller, cunoscut sub numele de „bombardierul națiunii”, este golgheterul all-time din Bundesliga.

„Astăzi este o zi neagră pentru Bayern și pentru toți fanii săi. Gerd Muller a fost cel mai mare atacant care a existat vreodată”, a spus Herbert Hainerm, președintele lui Bayern.

În 2015, soția lui Gerd Muller a dezvăluit că a fost diagnosticat cu Alzheimer, boală agravată și de demență. "Nu mai mănâncă aproape nimic deoarece nu mai poate mesteca, stă în pat aproape non-stop și de-abia mai face câțiva pași", a mărturisit femeia, cea care a avut grijă în toată această perioadă de fotbalistul german.

Legătura dintre Alzheimer și demență

Alzheimer este o boală care se manifetă prin pierderea memoriei și a capacităților cognitive, afectând aproape în totalitate abilitățile unei persoane de a se putea îngriji pe cont propriu. Boala Alzheimer este cea mai frecventă cauză a demenței, ce reprezintă o afectare a memoriei și a capacității de a gândi rațional.

