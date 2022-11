Iranienii prezenți pe stadion și-au huiduit și de această dată imnul național. Mai mulți fani au venit ”înarmați” și cu bannere pentru a face cunoscute problemele cu care se confruntă Iranul.

Dacă fanii și-au continuat forma de protest față de violențele din țara natală, jucătorii au ales ca, de această dată, să cânte imnul național. Acest lucru nu s-a întâmplat înainte de meciul cu Anglia, când gestul lor, care a stârnit furie în presa controlată de la Teheran, a făcut înconjurul lumii.

