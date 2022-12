Gestul pentru care presa din Germania i-a comparat pe jucătorii marocani cu teroriștii Daesh: „Așa pozează luptătorii ISIS”

de Ionuț AXINESCU

Nord-africanii pregătiți de Walid Regragui joacă astăzi împotriva Franței pentru accesul în marea finală de la Lusail, care va avea loc duminică.

Marocanii au făcut un turneu excelent: au eliminat Spania și Portugalia, după ce în grupe trecuseră de Belgia și Canada și terminaseră la egalitate cu Croația. Mai mult, trupa lui Regragui a scos o singură dată mingea din proprie poartă la acest Mondial, la meciul cu Canada. Și atunci a fost de fapt un autogol, semnat de Aguerd.

Parcursul Marocului a atras atenția presei internaționale, însă nu toată lumea i-a lăudat pe nord-africani. Pe 12 decembrie, postul de televiziune german Welt Nachrichten a difuzat un material controversat și a făcut o comparație revoltătoare între jucătorii marocani și jihadiștii ISIS.

Televiziunea germană a difuzat o fotografie cu trei jucători marocani care sărbătoreau în vestiar victoria cu Portugalia (1-0), din sferturi. Zakaria Aboukhlal, Abdelhamid Sabiri și Ilias Chair s-au pozat cu steagul Marocului și au ridicat degetul arătător spre cer.

Welt Nachrichten a descris imaginea drept „provocatoare” și a remarcat că același gest îl fac și militanții Statului Islamic (Daesh). „Scandal: trei fotbaliști ai Marocului au reprodus semnul organizației teroriste Stat Islamic”, au scris nemții pe burtieră, după care au arătat imagini cu militanții Daesh.

„Luptătorii ISIS pozează adesea cu acest gest după ce fac o cucerire”, au adăugat cei de la Welt, în timp ce difuzau imagini cu jihadiștii, pe care le catalogau drept „tulburătoare”.

Reportajul germanilor i-a indignat nu doar pe marocani și pe arabi, ci și pe foarte mulți nemți, care i-au acuzat pe jurnaliștii de la Welt de „rasism, ignoranță și prostie”.

Semnul făcut de cei trei fotbaliști din Maroc se referă la faptul că musulmanii au un singur Dumnezeu, pe Allah. „Este un gest care, înainte să fie folosit de grupările teroriste, își are locul într-o mișcare religioasă”, spunea, în 2019, Thomas Pierret, cercetător la CNRS IREMAM (Institutul de Studii despre lumea arabă și religia islamică).

Scriitorul iordanian Tarek Bae a criticat vehement reportajul difuzat de televiziunea germană. „Peste tot în lume, oamenii ridică degetul în semn de sărbătoare. Dar când e vorba despre musulmani, se vorbește imediat despre terorism”, a spus el, potrivit publicației marocane Le Matin.

Un utilizator de Twitter a postat o fotografie cu Ronaldo folosind exact același gest ca jucătorii marocani, după un gol marcat pentru Brazilia. „Știam eu! Ronaldo a fost membru ISIS în tot acest timp. Mulțumesc că mi-ați deschis ochii”, a scris acesta, ironic.

