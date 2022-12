Se retrage?! Mesajul unui star din naționala Germaniei după eliminarea de la Mondial

În ciuda faptului că a câștigat ultimul meci, 4-2 contra celor din Costa Rica, Germania a încheiat pe locul 3, cu 4 puncte, la egalitate cu Spania, însă cu un golaveraj inferior. Ibericii și japonezii merg în optimi.

Imediat după meci, la interviuri a apărut Thomas Muller (33 de ani), unul dintre veteranii naționalei Germaniei, care a lăsat de înțeles că ar urma să se retragă de la naționala Germaniei.

Muller a părut să își ia rămas bun de la naționala Germaniei și le-a transmis un mesaj suporterilor.

"Dacă acesta a fost ultimul meu meci pentru naționala Germaniei, am câteva cuvinte pentru fani: a fost o adevărată plăcere. Vă mulțumesc mult.

Mereu am încercat să lupt cu inima pe teren. Uneori au fost lacrimi de bucurie, alteori de durere. Am jucat cu dragoste", a spus Thomas Muller, după meci.

Thomas Müller: “If this was my last game, it was a huge pleasure. I've done it with love”, tells @DasErste. ???????????? #Qatar2022

“We experienced incredible moments together. In every game, I tried to leave my heart on the pitch”. pic.twitter.com/4IBRj2dRaX