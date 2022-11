Campionatul Mondial din Qatar a debutat, iar fostul internațional, Viorel Moldovan, a vorbit despre cele naționale cu care ține și nu le abandonează niciodată: Franța și Germania.

Cu toate acestea, Moldovan, care a îmbrăcat „tricolorul” de 70 de ori și a reușit să se impună pe tabelă în 25 de situații, a evidențiat faptul că vede altă reprezentativă favorită la câștigarea Campionatului Mondial: Brazilia.

Viorel Moldovan: „Îmi pare rău de Karim Benzema”

„Ca de fiecare dată, eu am două echipe și nu le voi abandona niciodată. Una este Franța, pentru că am jucat acolo, am respect deosebit pentru ea, am jucat acolo, îmi place mâncarea franțuzească, vinul francez, cultura. Copiii mei vorbesc mai bine franțuzește decât românește.

Mă leagă multe lucruri de Franța și nu am cum să nu îi susțin, chiar dacă au pierdut jucători importanți, cum ar fi Pogba, Kante, Benzema. Îmi pare rău de el (n.r. de Karim Benzema), pentru că aș fi vrut să se încoroneze și cu acest trofeu.

Susțin Franța și Germania. Am crescut cu mentalitatea nemțească acolo. Am prieteni mulți în Germania, mă leagă și de Germania niște lucruri. Am și neamuri acolo. Mi-aș dori o echipă europeană să câștige acest turneu final, chiar dacă o văd favorită pe Brazilia”, a spus Viorel Moldovan.

Ce a spus Moldovan despre Moldova - România 0-5

România s-a impus categoric în fața Moldovei la Chișinău, în al doilea amical disputat în luna noiembrie. În primul joc de pregătire al „tricolorilor”, naționala a pierdut 1-2, însă și-a spălat „păcatele” cu reprezentativa de peste Prut.

Cu toate acestea, fostul internațional, Viorel Moldovan, a precizat faptul că nu a văzut niciodată o națională mai slabă ca cea a Moldovei, parafrazându-l și pe Vadim Rață, fotbalistul FCSB-ului, după amical.

„Dacă vom juca de asemenea manieră, clar putem să ajungem și campioni europeni sau mondiali, dar să avem totuși în față un adversar de nivelul Moldovei. Nu am văzut o echipă a Moldovei atât de slabă. Și eu am fost șocat la fel ca Vadim Rață care a declarat după meci 'chiar așa mare să fie nivelul?'”, a spus Viorel Moldovan.

Moldova - România 0-5

„Tricolorii” s-au impus categoric, grație reușitelor lui Olimpiu Moruțan (9'), Denis Drăguș 40'), Alexandru Cicâldău (61'), Daniel Paraschiv (71') și Adrian Rus (88').

Amicalul cu Moldova a fost al doilea meci de pregătire al României în pauza competițională. Naționala a pierdut în prima partidă cu Slovenia, scor 1-2.

Echipele de start în Moldova - România 0-5

ROMÂNIA: Târnovanu – Manea, Rus, Burcă (cpt), Opruț – Olaru, Băluță, Cicâldău – Moruțan, Pușcaș, Drăguș

Rezerve: Moldovan, Popa – Vătăjelu, Nedelcearu, Ștefănescu, Petrila, Pantea, M. Marin, Paraschiv, Drăgușin, Cordea, Sefer, Păun, Boloca

MOLDOVA: Celeadnic – Platica, Dumbravanu, Bolohan, Armaş, Reabciuk – Rață, Moțpan, Ioniţă (cpt) – Postolachi, Damașcan