Argentina și-a respectat statutul de favorită, iar după un meci controlat de la un capăt la celălalt s-a impus cu 2-0 contra Poloniei, grație golurilor marcate de Mac Allister (46) și Alvarez (67). "Pumele" au încheiat pe primul loc, cu 6 puncte.

Deși a pierdut, Polonia a încheiat pe locul secund, cu 4 puncte. Mexic, victorioasă în duelul cu Arabia Saudită (2-1) a terminat tot cu 4 puncte, dar cu un golaveraj inferior.

Până în minutul 90+5 al meciului cu Arabia Saudită, când Al Dawsari a marcat, Mexicul se afla la egalitate perfectă cu Polonia: golaveraj, goluri marcate și meci direct.

Dacă rezultatul de 2-0 al Mexicului se menținea, diferența s-ar fi făcut prin intermediul clasamentului fair-play, acolo unde Polonia stătea mai bine: doar 5 cartonașe galbene primite în cele trei meciuri, spre deosebire de cele 7 ale mexicanilor.

Este pentru prima dată din 1978 când Mexic părăsește Cupa Mondială încă din faza grupelor.

1978- Mexico ???????? is eliminated in the group stage of the #FIFAWorldCup for the first time since 1978. Regression. pic.twitter.com/7svst0nZPl