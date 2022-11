Primele două etape din grupele Campionatului Mondial au adus șocuri, rezultate neașteptate și răsturnări de situații, dar și primele calificate în optimile de finală. Franța, Portugalia și Brazilia și-au asigurat locul în faza următoare a turneului după ce și-au câștigat ambele partide din grupe. În a doua rundă am avut și două momente 'controversate'.

De la golul reclamat de Cristiano Ronaldo ca fiind al său în duelul cu Uruguay până la excluderea definitivă din lotul Camerunului a lui Andre Onana, portarul titular, chiar înainte de meciul decisiv cu Serbia, scor 3-3, în urma unei discuții aprinse cu selecționerul Rigobert Song. Adrian Iencsi (47 ani) a analizat primele etape pentru www.sport.ro și a tras concluziile.

„Argentina este o dezamăgire foarte foarte mare!”

S-au încheiat primele două etape ale grupelor, începe a treia și ultima. Cam care ar fi concluziile?

Cum să spun, se vede că e un Mondial atipic, ceva nou pentru că se desfășoară în perioada asta. Desfășurându-se în perioada asta se vede clar că jucătorii nu au avut timp la dispoziție. De obicei la turneele finale, European sau Mondial, se stă undeva la 3 săptămâni, o lună până la startul campionatului și lucrurile astea se văd. Se vede că s-a acumulat o anumită oboseală psihică la jucători, nu au ritmul și prospețimea pentru Campionat, apar foarte multe accidentări, se vede că e ceva nou.

Așa, participând țările puternice, normal că îți place să îi vezi la lucru pe jucătorii importanți, țările importante precum Brazilia, Argentina, Germania, Franța, Spania. Se vede că e ceva nou și e puțin diferit sub această formă. La Argentina, de exemplu, care a câștigat și Copa America, au bătut Brazilia în finală, erau neînvinși cu antrenorul acesta de foarte mult timp și acum sunt de nerecunoscut. O echipă care nu se regăsește, jucătorii importanți care nu fac față, cum e Lautaro Martinez și alții...și nici Messi nu e ce trebuie, se vede lucrul ăsta.

Există vreo națională pe care o vezi drept favorită clară?

Nu există o favorită la o diferență mare, Franța, Brazilia, Spania, chiar și Germania. Știm deja, chiar dacă începutul nu e tocmai ok și jocul nu e unul spectaculos, nemții sunt nemți și oricând pot ajunge și într-o finală de Campionat Mondial. Cam astea sunt echipele favorite.

Vorbim și de Serbia, chiar dacă au pierdut cu 0-2 cu Brazilia, au făcut un joc foarte bun și se anunță a fi o echipă foarte puternică, foarte bună. Au făcut 3-3 cu Camerun, la fel și Brazilia, un joc diferit față de cel făcut în meciul cu Serbia, s-au chinuit. Într-adevăr, parcă Spania are continuitate în evoluții, 1-1 cu Germania, dar se vede jocul bun, mai sunt tinerii care fac un joc plăcut. Și Franța, chiar și fără Benzema, am și spus în emisiune, Franța mi se pare o echipă foarte puternică, sunt foarte bine pregătiți fizic, au jucători cu talie, atletici, fac față, antrenor cu mare experiență, o echipă cu mare experiență.

(n.r. Franța arată mult mai bine ca stil de joc față de Mondialul din 2018) Da, se vede că lucrează de mult timp cu Deschamps, lucrurile se văd deja, s-au creat automatisme acolo, se cunosc foarte bine între ei, Franța e o echipă destul de puternică. Franța și Spania, două naționale diferite, una cu foarte mare experiență și cu jucători atletici și Spania care are foarte mulți tineri, dar care are un joc de posesie foarte bun și spectaculos. Oricând pot pune probleme, ajung în fața porții și am văzut cum a reușit să înscrie.

Ce națională te-a dezamăgit până acum?

Argentina ar fi. În opinia mea, da. Și favorita mea, țineam cu Argentina de când evolua Maradona, îmi puneam bazele că ar putea ajunge în finală și să câștige trofee, dar e o dezamăgire foarte mare, foarte foarte mare. Eu nu pot să cred, nu văd echipa Argentinei, un joc foarte slab. Nu cred că au capacitatea să revină, probabil și perioada asta de desfășurare să influențeze, dar nu cred că vor avea puterea să revină. Tare îmi e să nu cumva să nu iasă din grupe, mi-aș dori tare mult să se califice.

Am avut o controversă cu primul gol al Portugaliei de aseară, Bruno Fernandes a fost acreditat cu el, Ronaldo și Federația Portugheză voiau să conteste, cum ți s-a părut faza?

Eu admir foarte mult faptul că Ronaldo e foarte implicat și își dorește foarte mult să reușească. E clar că și el a avut un rol important la golul ăla, chiar dacă nu a atins mingea, pentru că s-a dus, a sărit foarte bine și l-a derutat pe portar. Acum, că l-a atins, doar el știe. Și eu am fost fotbalist și sunt momente în care chiar dacă mingea nu își schimbă direcția ea poate fi atinsă de piele, chiar și de firele de păr. Eu sunt sigur că el a simțit puțin mingea, altfel nu ar fi fost atât de vehement.

Ideea e să câștige echipa, dar îl știm cu toții pe Cristiano, își dorește să fie cel mai bun, să înscrie cel mai mult, să fie cel mai bun marcator, își dorește să își depășească recorduri. Nu știu ce să spun, cât ar fi el de individualist, tind să cred că o ușoară atingere a simțit, altfel nu ar fi fost atât de vehement. Clar putea să facă și el un semn către colegul lui că a marcat el. Am văzut că făcea semne arbitrului, pentru că el vrea să depășească recorduri, să fie cel mai bun din lume.

Contează foarte mult reușita echipei, nu cea individuală, dar la Cristiano Ronaldo e cu totul altceva. Eu asta admir la el, îmi place dorința de a fi cel mai bun. Nu știu cu ce greșește că a zis că a marcat el, până la urmă el a tras naționala după el, asta admir la el, își dorește foarte mult și e un exemplu pentru toți.

Există un jucător pe care l-ai remarcat? Unul despre care să zici de departe că este cel mai bun de până acum în turneu?

Nu a ieșit vreun jucător în evidență despre care să spunem că e cel mai bun. Poate Mbappe, care deja știm ce face, el confirmă la naționala Franței. Poate el, așa, se vede că face diferența, îl ajută și lipsa lui Benzema, nu știu dacă ar fi fost altceva cu Benzema, dar tind să cred că el iese în evidență la naționala lui, cu ajutorul colegilor, desigur. Nu putem să spunem că el câștigă un meci de unul singur, în niciun caz, dar se vede că parcă el are un ritm foarte bun de joc și e marcator, ceva incredibil.

Care antrenor te-a impresionat cel mai mult până acum la Cupa Mondială?

Mă impresionează în continuare Luis Enrique la naționala Spaniei, confirmă jocul bun pe care îl presta și Barcelona pe vremea când antrena acolo. Un joc în care echipa are inițiativa, are posesie superioară față de adversar, se aseamănă foarte mult cu acel joc rapid, din prima, el e antrenorul care mă impresionează. Ar fi o mare realizare dacă ar câștiga un trofeu și cu echipa națională.

Despre scandalul dintre Andre Onana și selecționerul Camerunului ce spui?

Până la urmă, eu sunt de partea antrenorului, nu am înțeles chestia asta cu stilul mai tradițional. E clar că nu a fost exclus doar din cauza asta, probabil jucătorul a răspuns în mod negativ, e clar că a fost o discuție între cei doi, mai aprinsă, și jucătorul a replicat mai aprins. E clar că discuția a fost una pe care doar ei o știu, e clar că antrenorul a luat decizia și eu sunt de partea lui.