Andre Onana, OUT de la Campionatul Mondial?! Selecționerul l-a exclus din lot dintr-un motiv incredibil 

11:50 Fabrizio Romano informează că portarul lui Inter a fost exclus din lot în urma unei discuții pe care a avut-o cu selecționerul Rigobert Song. Tehnicianul i-a propus lui Andre Onana să își schimbe stilul în care apără, preferând unul mai 'tradițional', însă goalkeeper-ul i-a transmis clar că nu intenționează să schimbe modul în care evoluează.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ ???????? #Qatar2022

Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz