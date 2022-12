Ce a spus Tite după ce Brazilia a pierdut meciul cu Camerun 

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Braziliei, Tite, şi-a asumat responsabilitatea după eşecul naţionalei Braziliei (0-1) în faţa Camerunului, vineri seara, în ultimul meci al Grupei G, la Mondialul din Qatar, scrie AFP.

„Am văzut atacuri şi contraatacuri ale Camerunului, au jucat aşa cum şi-au dorit. Noi am încercat să fim eficienţi, nu a fost aşa, jocul a devenit din ce în ce mai periculos pentru noi. Am pierdut cu toţii, e o înfrângere colectivă, eu şi staff-ul tehnic ne asumăm răspunderea. Dar este şi un rezultat care ne provoacă. Avem puţin timp de la un meci la altul, toate partidele sunt echilibrate, fotbalul modern este universal...

Nimeni nu a câştigat trei meciuri la această Cupă Mondială. Brazilia a pierdut în faţa Camerunului, Franţa a pierdut în faţa Tunisiei, Argentina a pierdut în faţa Arabiei Saudite... Rezultatele vorbesc de la sine. Meciurile sunt dificile şi trebuie să fii foarte atent. Am fost atenţi împotriva Camerunului, dar au jucat foarte bine, pe verticală şi meritau această victorie. Deci nu putem spune că în optimi, indiferent cu cine am fi jucat, am avea un meci mai uşor sau mai greu. Cu orice echipă ai juca, meciul va fi foarte dificil”, a spus Tite.

Selecţionata Camerunului a învins echipa Braziliei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, în Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, însă nu a reuşit calificarea în optimile de finală.

'Leii neîmblânziţi' au câştigat prin golul lui Vincent Aboubakar (90+3) meciul cu o echipă a Braziliei care s-a mulţumit cu puţin şi care a crezut cu simpla prezenţă pe teren va fi de ajuns pentru a obţine victoria în faţa unei formaţii cu şanse mici de a merge mai departe.

Camerunezii au făcut cel mai bun meci al lor la acest turneu final şi au obţinut o victorie pe care o aşteptau din 2002. Africanii aveau opt înfrângeri consecutive la Cupa Mondială după meciul pierdut la debutul turneului din Qatar, iar apoi au remizat cu Serbia şi au învins Brazilia.

Brazilia nu mai pierduse din iulie 2021 (0-1 cu Argentina în finala turneului Copa America), având o serie de 14 victorii şi 3 egaluri.

În optimile de finală, Brazilia, câştigătoarea Grupa G, va juca împotriva Coreei de Sud, a doua clasată în Grupa H, luni 5 decembrie (Stadium 974 - Doha, 21:00).

AGERPRES