Unul dintre cei mai importanti directori sportivi din lume a murit la doar 40 de ani

Lumea sportului este in soc.

Nicolas Portal, directorul sportiv al echipei de ciclism Team Ineos, fosta Team Sky, a decedat, marti, la varsta de 40 de ani. El a suferit un stop cardiac in casa sa din Andorra, medicii neputand sa il mai resusciteze. Francezul a fost ciclist de performanta, fiind legitimat, de-a lungul carierei, la AG2R Prevoyance (2005-2005), Caisse d’Espargne - Illes Balears (2006-2009) si Team Sky (2010), castigand o victorie de etapa in Criterium du Dauphine in 2004 si participand la 7 grand tours. El a pierdut sezonul 2009 din cauza unei aritmii cardiace si s-a retras in anul urmator.

Din 2011 a devenit manager al Team Sky, apoi, in 2013, dupa retragerea lui Sean Yates, a devenit directorul sportiv al britanicilor, cel mai tanar din Turul Frantei. Echipa sa a fost una dintre cele mai puternice din istoria ciclismului, castigand Turul Frantei de 7 ori in ultimii 8 ani, prin Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017), Bradley Wiggins (2012), Geraint Thomas (2018) si Egan Bernal (2019), plus alte multe locuri pe podium, tricouri speciale si victorii de etapa.