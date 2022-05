Ziua și transferul la Bayern! Un internațional olandez semnează pentru un salariu de 10 milioane de euro

Marți, bavarezii au anunțat oficial transferul lui Noussair Mazraoui, fundașul dreapta marocan care și-a încheiat contractul cu Ajax și a semnat un contract până în 2026 cu campioana Germaniei.

La doar o zi distanță, Bayern a mai rezolvat un transfer: Ryan Gravenberch (20 de ani), mijlocașul central al lui Ajax, va semna și el cu formația antrenată de Julian Nagelsmann, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Cele două cluburi au bătut palma, scrie și publicația olandeză De Telegraaf, care informează că Bayern va plăti inițial o sumă fixă de 19 milioane de euro, la care se pot adăuga bonusuri ușor de atins în valoare de 5,5 milioane de euro. De asemenea, Ajax va încasa 7,5% dintr-un viitor transfer al lui Ryan Gravenberch.

Ryan Gravenberch, new FC Bayern player. Contracts set to be signed as expected - deal until June 2027, Ryan will join Noussair Mazraoui at Bayern. Here we go confirmed. ???????????? #FCBayern

Ajax will receive €25m fee add ons included plus percentage on future sale. Official soon. pic.twitter.com/uaKqO1NEFu