ULTIMA ORA | Bogdan Stancu, decizie radicala in Turcia! Motivul pentru care a recurs la acest gest

Bogdan Stancu a luat o decizie radicala in Turcia.

Atacantul roman in varsta de 31 de ani si-a reziliat contractul cu Bursaspor. Potrivit CNN Turk, Stancu a fost nemultimit de faptul ca turcii nu i-au mai platit salariul din 23 octombrie si va deveni liber de contract din vara.

Stancu a lipsit in ultima luna de pe teren din cauza unei accidentari. Potrivit sursei citate, Stancu a revenit aseara la antrenamentele echipei, dar doar pentru a-si lua ramas bun de la coechipieri.

Stancu a jucat 8 meciuri pentru Bursaspor in acest sezon, 7 in campionat si unul in Cupa Turciei, insa nu a reusit niciun gol si nicio pasa decisiva.

Bogdan Stancu fusese transferat in ianuarie 2017 de la Genclerbirligi in schimbul a 750.000 de euro.