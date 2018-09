TOP 10 cei mai bine platiti fotbalisti din lume in 2018! Transferul la Juve l-a propulsat pe Ronaldo pe locul 3, dar tot este sub Messi

Transferul la Juventus i-a adus lui Ronaldo o marire a veniturilor, insa el ramane in urma rivalului Leo Messi.

Cristiano Ronaldo a plecat de la Real Madrid din cauza faptului ca Florentino Perez "l-a dus de nas". Starul portughez a cerut o marire de salariu, dar nu a primit nimic in afara de promisiuni. Ajuns la Juventus, el a intrat in top 3 cei mai bine platiti fotbalisti din lume. Ronaldo este, insa, in urma lui Neymar si a lui Messi.

TOP 10 cei mai bine platiti fotbalisti



10. Gareth Bale (Real Madrid) - 19 milioane euro pe an

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 19 milioane euro pe an

8. Mesut Ozil (Arsenal) - 21 milioane euro pe an

7. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 23 milioane euro pe an

6. Alexis Sanchez (Manchester United) - 24 milioane euro pe an

5. Oscar (Shanghai SIPG) - 25 milioane euro pe an

4. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) - 26 milioane euro pe an

3. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 milioane euro pe an

2. Neymar (PSG) - 35 milioane euro pe an

1. Leo Messi (Barcelona) - 40 milioane euro pe an

*sumele reprezinta doar banii incasati din contractele pe care le au cu echipele de club, nu si din drepturi de imagine si sponsorizari