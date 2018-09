DEZVALURI din vestiar: "E complet diferit fata de ce se vede la televizor!" Cum se comporta Becali cu jucatorii

Gigi Becali are un comportament total diferit atunci cand este fata in fata cu jucatorii comparativ cu reactiile publice pe care le are.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Ionut Rada, fost jucator la Steaua, a dezvaluit ca Becali are o atitudine mult mai "cuminte" atunci cand intra in vestiar pentru a vorbi cu jucatorii.



"Lucrurile stau complet diferit in vestiar fata de ce se vede la televizor. Si cand jucam acolo obisnuia sa critice anumiti jucatori la televizor, dar cand venea in vestiar lucrurile se schimbau complet. Ne spunea ca a vorbit la cald, ca sa nu punem la suflet pentru ca asa este el, se enerveaza si ii trece repede. In vestiar ne incuraja, ne sustinea, nu se punea problema sa vorbeasca precum la televizor. Oricum, ca sa joci la Steaua trebuie sa ai un psihic tare", a declarat Ionut Rada la LookSport.

Rada, in varsta de 36 de ani, a jucat la Steaua in perioada 2007-2010. A marcat un singur gol in cele 32 de meciuri, fara a castiga insa vreun trofeu.