"Numai Zlatan putea sa faca asta!" Pasa de MUAY THAI data de Ibrahimovic in ultimul meci la LA Galaxy! Ce a reusit

LA Galaxy a pierdut un nou meci in MLS.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Zlatan Ibrahimovic continua sa fie in centrul atentie la LA Galaxy - atacantul suedez a reusit din nou o faza care a surprins pe toata lumea in partida cu Houston Dynamo. Ibrahimovic a trimis o pasa perfecta la golul de 2-2 marcat de Kamara in minutul 85! "Numai Zlatan putea sa faca asa ceva" au reactionat cei de la AS dupa faza atacantului de 36 de ani.

Tot Zlatan a creat si primul gol al lui LA Galaxy, sutul sau fiind respins in lateral de portar iar Giovanni Dos Santos a inscris din apropiere. Din pacate pentru LA Galaxy, nu a fost suficient - Jose Rodriguez a marcat in minutul 90 golul de 3-2 pentru Houston Dynamo!

LA Galaxy este pe locul 8 in clasament cu 10 puncte dupa 9 partide in Conferinta de Vest din MLS.