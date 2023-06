Surpriză! Ce echipă de top a refuzat Zidane să antreneze

În fapt, antrenorul a preluat de două ori echipa de seniori a galacticilor. Mai întâi, a stat pe banca tehnică a lui Real Madrid în perioada ianuarie 2016 - mai 2018 (149 de meciuri). Ulterior, a fost la cârma grupării „blanco” în perioada martie 2019 - iunie 2021 (114 meciuri).

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Zinedine Zidane a refuzat să o antreneze pe Paris Saint-Germain. Însă, citând publicația franceză RMC Sport, italianul a scris pe rețelele social media că tabăra fostului tehnician de la Real Madrid nu a purtat nicio discuție cu gruparea pariziană.

Zinedine Zidane’s camp have denied any contact with Paris Saint-Germain as ZZ reportedly turned down manager job. ⛔️???????? #PSG

No direct contact took place with Zidane, his camp told RMC Sport. pic.twitter.com/Fyi7YUmqmQ