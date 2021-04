"Superliga ucide fotbalul!" Reactii dure in presa internationala dupa anuntul infiintarii Superligii europene! "Incepe razboiul"

Presa internationala a comentat astazi anuntul privind proiectul noii competitii puse la cale de 12 cluburi importante de pe continent.

Cei mai multi dintre jurnalisti si-au aratat dezaprobarea privind Superliga europeana pe care au infiintat-o 6 cluburi din Anglia si cate 3 din Italia si Spania.

Italienii de la Gazzetta dello Sport au titrat pe prima pagina de astazi: "Superliga? Super NU", in timp ce jurnalistii francezi de la L'Equipe au notat ca acesta este "Razboiul bogatilor".

Pe aceeasi idee au mizat si italienii de la Corriere dello Sport, dar si ibericii de la As si Mundo Deportivo, care au scris ca "incepe razboiul Superligii".

Nemtii de la Bild au publicat fotografiile celor doi antrenori germani din Premier League, de la Liverpool si Chelsea, cluburi care se inscriu printre fondatoarele Superligii, notand ca: "12 cluburi europene de top vor sa infiinteze o superliga".

Jurnalistii de la Marca noteaza pe scurt ca: "Fotbalul explodeaza: se naste Superliga, iar UEFA ameninta cu sanctiuni severe", umpland prima pagina cu o fotografie din meciul castigat de Atletico Madrid in fata lui Eibar.

Nu in ultimul rand, cei de la Tuttosport au scris: "Sunteti nebuni! Superliga ucide fotbalul", iar portughezii de la A Bola au punctat faptul ca echipele importante din campionatul lor nu au fost invitate in acest proiect: "Mega procesul care promite sa cutremure fotbalul profesionist in Portugalia".

