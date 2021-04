"Discutia despre o Superliga da la o parte 70 de ani de fotbal!" Sir Alex Ferguson dezaproba noua competitie europeana

Legendarul antrenor al lui Manchester United a vorbit si el despre subiectul momentului in fotbalul mondial.

Managerul scotian, care a facut istorie in Marea Britanie, atat la Aberdeen, cat si la Manchester United, s-a declarat impotriva ideii de a se forma o noua competitie europeana si spune ca tot ce s-a construit in ultimii 70 de ani de fotbal va fi sters cu buretele in cazul unui asemenea scenariu.

"Discutia despre o Superliga da la o parte 70 de ani de fotbal la nivel de cluburi europene. Atat ca jucator al unei echipe provinciale, Dunfermline, in anii 60, cat si ca manager la Aberdeen, sa castigi Cupa Cupelor, pentru un mic club provincial din Scotia a fost ca si cum ai urca Muntele Everest. Everton cheltuie 500 de milioane de lire sterline pentru a construi un nou stadion cu ambitia de a juca in Liga Campionilor.

Fanii din intreaga lume iubesc competitia asa cum este. Pe vremea mea la United, am jucat in patru finale ale Ligii Campionilor si erau intotdeauna cele mai speciale nopti. Nu sunt sigur daca Manchester United este implicat in acest lucru, intrucat nu fac parte din procesul decizional", a declarat Ferguson pentru Reuters.

Proiectul Superligii europene a fost anuntat oficial, duminica seara, printr-un comunicat oficial al cluburilor fondatoare. "Douasprezece dintre cele mai importante cluburi europene anunta ca au ajuns la un acord pentru crearea unei noi competitii, Super Liga, guvernata de gruparile sale sale fondatoare. Cluburile fondatoare spera sa se angajeze in discutii cu UEFA si FIFA pentru a gasi cele mai bune solutii pentru noua liga si pentru fotbal in ansamblu", se arata in comunicat.