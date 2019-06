"Suntem bucurosi sa va prezentam noul antrenor!" Patru ore mai tarziu l-au dat afara :)) Situatie halucinanta la o echipa de prima liga din Turcia

Ibrahim Uzulmez, fost campion al Turciei cu Besiktas, sub comanda lui Mircea Lucescu, este probabil antrenorul cu cel mai scurt mandat din istorie: 4 ore a stat in functie la Kasimpasa.

Echipa turca Kasimpasa l-a numit ieri antrenor pe Ibrahim Uzulmez, fost mare fotbalist turc, acum in varsta de 45 de ani. Uzulmez a stat in functie fix 4 ore!

Kasimpasa, locul 14 in ultima editie a primei ligi turce, a organizat ieri o conferinta de presa pentru a-l prezenta pe noul antrenor. Ibrahim Uzulmez, fost jucator al lui Besiktas intre 2000 si 2011, campion in 2003 pe cand echipa era antrenata de Mircea Lucescu, a fost numit in functie. Fost international turc, cu 38 de selectii la nationala, Uzulmez le-a mai antrenat pe Elazigspor, Genclerbirligi, Gaziantepspor si Caykur Rizespor.

L-au dat afara 4 ore mai tarziu



Conferinta de prezentare a lui Uzulmez in functia de antrenor al lui Kasimpasa a decurs in regula, iar oficialii echipei s-au declarat incantati de alegerea facuta. Doar 4 ore mai tarziu, acestia au anuntat ca postul a fost din nou vacantat!

Presa din Turcia scrie ca cele doua parti au convenit sa faca prezentarea, dar nu semnasera contractul. Imediat dupa, intre conducere si antrenor au aparut niste neintelegeri legate de contract si clauze. Dupa ce au esuat in incercarea de a ajunge la o noua intelegere, cei de la Kasimpasa i-au transmis antrenorului ca nu il mai vor.

"A existat o diferenta de opinii la negocieri, iar cele doua parti au decis sa renunte la discutii", a transmis clubul.





In ianuarie 2018 au demis antrenorul si l-au readus dupa 4 zile



In luna ianuarie a anului trecut, baskanul lui Kasimpasa l-a concediat pe Kemal Ozdes dupa o infrangere 1-2 cu Besiktas. Patru zile mai tarziu l-a readus la echipa si l-a prezentat ca fiind "noul nostru antrenor".