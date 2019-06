Contra l-a dat de gol pe Tatarusanu! Portarul nationalei se transfera in aceasta vara la un club mare: "Asa mi-a spus"

Ciprian Tatarusanu (33 de ani), portarul titular al nationalei Romaniei, se transfera in aceasta vara. El a jucat in ultimele doua sezoane la Nantes.

Ciprian Tatarusanu pleaca de la Nantes. Portarul de 33 de ani al nationalei Romaniei a aparat poarta fostei campioane a Frantei in ultimele doua sezoane. Acum, acesta ar putea trece la Olympique Lyon. Presa franceza a anuntat inca de acum cateva zile ca Tatarusanu discuta cu Lyon. Cosmin Contra a afirmat si el: "Mi-a spus ca e aproape sa semneze cu un nou club".

Tatarusanu se transfera, Contra a confirmat



Cosmin Contra, selectionerul nationalei Romaniei, a confirmat ca Ciprian Tatarusanu va schimba echipa in aceasta vara. Cel mai probabil, goalkeeperul isi va oficializa mutarea dupa dubla nationalei cu Norvegia si Malta.

"Eu am incredere in Ciprian. De cate ori a venit la nationala, m-am bazat pe el pentru ca are o experienta foarte mare si o siguranta la fel de mare. Eu cred ca ne poate ajuta mai ales in Norvegia, da siguranta aparatorilor.

Voi vedea si cum se simte el, mi-a spus ca este aproape sa semneze cu un nou club, este mai linistit din acest moetiv si cu dorinta sa demonstreze", a spus Cosmin Contra.

Tatarusanu, dorit de Lyon



Cotidianul francez Ouest-France a anuntat ca Tatarusanu e aproape de Olympique Lyon, echipa care a terminat pe locul 3 in acest sezon al Ligue 1.

In ultimul sezon, poarta lui Olympique Lyon a fost aparata de portughezul Anthony Lopes, dar acesta a dat de inteles ca s-ar putea desparti de formatia antrenata de Sylvinho.

Lyon va juca in preliminariile UEFA Champions League si va incepe drumul in turul 3.