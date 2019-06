A MURIT JOSE REYES | Anchetatorii au stabilit cum s-a produs accidentul in care a murit fostul jucator de la Real Madrid, Arsenal si Atletico!

Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata la doar 35 de ani. Fost jucator la Real Madrid, Atletico, Sevilla si Arsenal, el a murit intr-un accident de masina.

Jose Antonio Reyes a murit la varsta de 35 de ani, dupa ce a fost implicat intr-un accident groaznic de masina. Vehicului a luat foc dupa ce s-a rasturnat. Tragicul eveniment a avut loc pe o autostrada, in apropierea orasului Sevilla.

Cum s-a produs accidentul in care a murit Reyes



Anchetatorii spanioli au stabilit cum s-a produs accidentul in care Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata. Fotbalistul, care in ultimul an a evoluat la Extremadura, rula cu o viteza ametitoare.

Potrivit AS, Reyes conducea cu peste 200 de km/h in momentul in care a pierdut controlul automobilului! Dupa ce s-a rasturnat, masina a luat foc!



Reyes si-a pierdut viata alaturi de unul dintre verisorii sai. Un al treilea barbat aflat in masina a supravietuit, dar a fost internat in stare grava la spitalul Virgen del Rocio, din Sevilla.



Masina lui Reyes a iesit de pe carosabil si s-a izbit de o bucata de beton, pentru ca mai apoi sa se rostogoleasca de cateva ori si sa ia foc.

Reyes si cei doi pasageri se intorceau de la Almendralejo la Utrera, dupa ce fotbalistul facuse un antrenament alaturi de colegii de la Extremadura.