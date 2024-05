Cu un ochi spre viitorul fotbalului mexican, selecționerul Jaime Lozano, a decis să aducă 10 jucători de la naționala sub 23 de ani în lotul preliminar de 31 de jucători. Această decizie vine în contextul în care Mexicul își propune să dezvolte jucători pentru a se pregăti pentru Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de forțele Americii de Nord: Mexic, Statele Unite și Canada.

"Ne dorim o echipă dinamică și puternică. Este important să punem bazele pentru 2026 și 2030", a declarat Jaime Lozano, într-o conferință de presă.

"Dacă vrem ca echipa națională să fie cât mai bună pentru Cupa Mondială care se desfășoară la noi în țară, și să ofere cea mai bună performanță, trebuie să luăm decizii în funcție de marea provocare pe care o confruntăm." a adăugat selecționerul.

Mexico regulars goalkeeper Guillermo Ochoa and forward Hirving Lozano were left out of the Copa America squad as the country aims for a generational change, coach Jaime Lozano said on Friday. https://t.co/IncbjJdb72 https://t.co/IncbjJdb72