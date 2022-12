Singurul club dispus să achite clauza de 120 de milioane de euro a lui Enzo Fernandez

Astfel, favorită pentru transferul lui Enzo Fernandez a devenit Manchester United, care ar fi singura echipă dispusă să achite clauza de reziliere în valoare de 120 de milioane de euro.

???? Currently, the only club willing to pay €120M for Benfica midfielder Enzo Fernandez is Manchester United.

(Source: @brunoandrd) pic.twitter.com/K0S2YzrqCg