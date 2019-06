Si-au schimbat numele in FC PAMANTUL PLAT! GENIAL! Patronul echipei e adeptul unei teorii bizare si si-a denumit clubul dupa aceasta

Echipa Mostoles Balompie, din liga a patra spaniola, si-a schimbat numele in Flat Earth FC (n.r FC Pamantul Plat). Presedintele echipei, Javi Poves, este adeptul unei teorii bizare. Cei care cred in ea, sustin ca Pamantul este plat si nu rotund, si ca mai marii lumii tin secret acest lucru!

Seful formatiei spaniole spera sa atraga cat mai multi adepti ai acestei teorii, iar acestia sa sustina echipa. Visul sau este ca "FC Pamantul Plat" sa se dueleze cu granzii Spaniei.

"Suntem o echipa profesionista de fotbal si vrem sa unim vocea a milioane de oameni care cred in adevar, care cred ca Pamantul este plat! Vrem sa ii reprezentam pe oamenii care cauta raspunsuri!

Fotbalul este cel mai popular sport si are un imact la nivel mondial, iar crearea unui club care sa reprezinte aceasta miscare poate avea o mare importanta pentru constientizarea acestui fapt", a spus Javi Poves.

Ya está disponible nuestra web oficial y damos la bienvenida a nuestra cuenta oficial de Twitter. Pronto habrá muchas novedades!

Our official website is now available, welcome to our official Twitter account. More news soon!https://t.co/9CIe2WYuSu pic.twitter.com/YVy5hrujLF