SCHIMBARE URIASA in fotbalul mondial! Ce NU vor mai putea face echipele

FIFA va face o schimbare mare in fotbalul mondial incepand cu anul acesta.

FIFA urmeaza sa emita un comunicat in urmatoarele zile care va modifica complet regulamentul in ceea ce priveste imprumuturile. Incepand cu urmatoarea fereastra de transferuri, din iunie, FIFA limiteaza cluburile la 8 imprumuturi ale jucatorilor pentru a evita interesele economice, care nu ajuta la formarea jucatorilor.

Limita pe care FIFA vrea sa o impuna, se aplica jucatorilor de la 22 de ani in sus. In plus, intentia FIFA este sa diminueze numarul de imprumuturi in mod gradual. In sezonul 2020-2021 la 8 imprumuturi, 7 imprumuturi in sezonul 2021-2022, si 6 pentru sezonul 2022-2023.

De asemenea, incepand cu anul 2022, limita nu va fi aplicabila doar tranzactiilor internationale, ci si celor din competitiile interne.

Aceasta decizie cauta sa termine acest obicei pe care cluburile il au extrem de des, al fotbalistilor supra-saturati din cauza imprumuturilor, care cauta in mod principal, interesul economic in fata evolutiei profesionale a fotbalistului, dupa cum scrie Mundo Deportivo.