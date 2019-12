FIFA a anuntat care este cea mai buna nationala de fotbal a anului! Rezultate MONSTRUOASE in 2019 pentru lider! Pe ce loc se afla Romania

FIFA a anuntat ultimul clasament al acestui an.

Ultimul clasament al acestui an o gaseste in pozitia de lider pe Belgia, cu 1765 de puncte. Echipa pregatita de Roberto Martinez a avut parte de un an de senzatie si au defilat in preliminariile Campionatului European din 2020.

Belgienii s-au distrat intr-o grupa din care au mai facut parte Rusia, Scotia si Cipru si au reusit sa faca maximum de puncte.

"Diavolii rosii" au marcat 40 de goluri in poarta adversarilor si a primit doar 3.

Podiumul clasamentului FIFA este completat de Franta (1733 puncte) si Brazilia (1712 puncte).

Romania incheie anul 2019 pe locu 37, cu 1475 de puncte.

Islanda, doua locuri mai jos fata de Romania

Islanda, adversara tricolorilor din semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020 se afla pe locul 39, cu 1464 de puncte.

Posibilele adversare din finala stau si mai slab in clasament, Ungaria fiind pe locul 52 cu 1416 puncte, iar Bulgaria pe 59, cu 1381 puncte.

TOP 10 nationale in clasamentul FIFA

1. Belgia 1.765p

2. Franta 1.733p

3. Brazilia 1.712p

4. Anglia 1.661p

5. Uruguay 1.645p

6. Croatia 1.642p

7. Portugalia 1.639

8. Spania 1.636p

9. Argentina 1.623p

10. Columbia 1.622p

Urmatorul clasament FIFA va fi publicat pe 20 februarie 2020.