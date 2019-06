Roberto Carlos, pasa SCANDALOASA cu calcaiul, la 46 de ani! Legenda Realului a facut spectacol pe teren. VIDEO

Roberto Carlos a revenit pe teren pentru Soccer Aid, un meci caritabil ce are loc in fiecare vara in Anglia.

Roberto Carlos a revenit pe teren, alaturi de Michael Owen, Mo Farah, Usain Bolt, Didier Drogba, Robert Pires sau Eric Cantona, intr-un meci caritabil, organizat la Londra.

Carlos le-a amintit fanilor ce jucator legendar era pentru Real Madrid. Brazilianul in varsta de 46 de ani a pasat genial cu calcaiul pentru Pires, reusind sa ridice asistenta in picioare. Toate veniturile Soccer Aid se indreapta catre Unicef, organizatia care ajuta copiii nevoiasi din intreaga lume.

