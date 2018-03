Porumboiu compara incidentele de la PAOK - AEK cu ce s-a intamplat in Liga 1 in 2012: "La fel a fost si in Romania cand titlul trebuia sa ajunga la CFR!"

Adrian Porumboiu l-a "intepat" pe seful Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras.

Fost arbitru si fost patron de club in Romania, Adrian Porumboiu, a vorbit in direct la Pro X despre incidentele grave de la partida dintre PAOK Salonic si AEK Atena. El a analizat faza reusitei anulate a lui Fernando Varela si a comparat incidentul cu unul ce a avut loc in urma cu mai bine de 5 ani in Liga 1.

"Daca jucatorul cu numarul 8 nu se duce catre minge si sta in pozitia care este, nu este ofsaid. Prin acea pozitie pe care o are, el participa activ la faza respectiva. Se duce catre minge.

Cred ca din Romania i-a transmis Vassaras postmeridian arbitrului sa termine partida. Asa i s-a spus si lui Alexandru Tudor de catre 2 mahari din Federatie, ca titlul trebuie sa ajunga la CFR in 2012. Tudor a spus ca si-ar taia si o mana spunand ca e corect, dar mai bine si-ar taia capul. Se intampla si la ei. Pistoalele au disparut si la noi, in rest totul e asemanator.

O sa-i trimita pe unii pe la puscarie, apoi se linisteste campionatul. E o metoda brevetata si in Romania. Patronul lui PAOK era in misiune, de asta avea pistolul la el. Acest trend al violentei e specific fiecarei societati si nimic nu mai are frontiere" a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport.