Cine e Ivan Savvidis, patronul lui PAOK care a adus pistolul pe teren! Oligarh rus, omul lui Putin in Grecia, interese obscure si conflicte cu UE si NATO!

Ivan Savvidis a preluat-o pe PAOK in 2012, cand a platit datoriile clubului catre statul grec.

Lumea fotbalului e in stare de soc, dupa ce patronul lui PAOK, Ivan Savvidis, a intrat pe teren cu pistolul pentru a opri partida cu AEK. Gestul a venit dupa un gol marcat in minutul 90 de Varela pentru echipa lui Razvan Lucescu, anulat de arbitru pe motiv de offside.

POAK risca retrogradarea acum, iar politia din Salonic a emis mandat de arestare pentru Ivan Savvidis. Acesta nu va fi usor de prins.

Ivan Savvidis e un oligarh rus de origine greaca, nascut intr-un sat grecesc din Georgia. Fost soldat in armata sovietica, Savvidis a fost directorul general al fabricii CJSC Donskoy Tabak, cel mai mare producator de tutun din Rusia. Fabrica a trecut in proprietatea lui Savvidis la inceputul anilor '90, dupa privatizarea acesteia. Intre timp, el a mai cumparat si alte fabrici de tutun si s-a extins la trusturi media din Grecia si afaceri cu bauturi racoritoare.

Averea lui Savvidis a explodat in anii 90, cand acesta s-a implicat si in politica. Forbes l-a inclus in top 30 cei mai bogati oligarhi rusi, iar Savvidis este banuit de legaturi stranse cu Vladimir Putin. Ba mai mult, se spune ca Savvidis a fost trimis in Grecia tocmai pentru a servi intereselor lui Putin acolo.

El si-a facut averea in Rusia, insa a investit o mare parte din ea in Grecia. Oficial, Savvidis are o avere de 510 milioane de euro, dar e banuit ca are mult mai multi bani in realitate. El a investit mai mult de 500 de milioane de euro in afaceri din Grecia si a ajuns in conflict chiar cu Uniunea Europeana.

Ambasadorul Statelor Unite a tras un semnal de alarma public in Grecia, spunand ca Savvidis este omul trimis de Putin pentru a servi agendei de la Moscova. Pe langa incercarea de divizare a partidului de centru-dreapta "Noua Democratie" prin mita, Savvidis a fost acuzat de UE ca a cumparat portul din Salonic in mod special pentru a bloca accesul navelor NATO in zona din Balcani, zona de influenta disputata intens de Rusia si SUA, scrie the-american-interest.com.

Ivan Savvidis a stat in umbra pana cand a devenit patronul lui PAOK, insa el a devenit faimos si pentru gesturile sale filantropice. A donat milioane de euro pentru calugarii de la Muntele Athos.



10 milioane de euro a platit Savvidis pentru PAOK, datoriile acumulate de club la statul grec.