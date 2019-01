ULTIMA ORA | Decizia lui Hagi dupa ce a aflat ca unul dintre fotbalistii sai a pariat pe meciurile VIITORULUI!

Implicat intr-un scandal monstru cu fosta iubita, care l-a acuzat ca a batut-o, Mihai Vodut are noi probleme. Jucatorul este pe cale sa fie dat afara de la Viitorul si risca o suspendare drastica.

Mihai Vodut a fost dat in vileag de fosta sa iubita. Aceasta a trimis tabloidului Cancan o fotografie in care Vodut ii arata biletul jucat la pariuri. Printre meciurile de pe bilet s-a aflat si Viitorul - Astra, incheiat 1-0.



Chiar daca a pariat pe victoria echipei sale, ceea ce exclude o tentativa de blat, Vodut risca o suspendare. Fotbalistilor le este interzis sa parieze.



In aceasta dimineata, Viitorul a anuntat ca suspenda temporar contractul lui Vodut. Daca se va dovedi ca fotbalistul a pariat, intelegerea va fi reziliata!

Comunicatul Viitorului



Biletul lui Vodut