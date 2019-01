ULTIMA ORA | Primul roman care pleaca de la Sparta in aceasta iarna! Cehii s-au inteles deja pentru imprumutul sau, lipseste doar anuntul oficial

Bogdan Vatajelu este aproape de despartirea de Sparta Praga.

Bogdan Vatajelu (25 de ani) este pe picior de plecare de la Sparta Praga. Fundasul de banda stanga este nemultumit de statutul sau la echipa, iar cehii sunt pe cale sa il imprumute, anunta ProSport.

Vatajelu are sanse foarte mari sa plece la Jablonec, locul 4 in Cehia, la 1 punct in fata Spartei Praga, scrie sursa citata.

In acest moment, Jablonec are si ea doi fundasi stanga, dintre care unul imprumutat de la Sahtior. Matej Hanousek este titularul postului, iar Eduard Sobol rezerva.

"Eu clar imi doresc sa joc, sa plec, daca nu se poate sa joc la Sparta. Cu siguranta se va gasi o alta echipa unde sa joc. M-as gandi la orice varianta, pentru ca imi doresc enorm sa revin la forma mea de acum un an si ceva", spunea Vatajelu la finalul anului trecut.

1.3 milioane euro a costat transferul lui Bogdan Vatajelu la Sparta Praga.

40 de meciuri a jucat el pentru formatia din Cehia.