O noua BOMBA in Grecia! Cluburile se revolta impotriva Guvernului si nu vor sa suspende campionatul! Situatie incredibila

Fotbalul din Grecia e intr-o criza fara precedent.

Ministrul sportului din Grecia, George Vassiliadis, a cerut ieri suspendarea campionatului si revizuirea regulamentului cu pedepse mai aspre pentru scandalagii.

Cluburile nu sunt insa de acord, si nici televiziunea care detine drepturile. Super Liga greaca a decis astfel sa supuna azi la vot oprirea sau continuarea sezonului, scrie Gazzetta.gr.

Pozitia lui PAOK in aceasta disputa nu e cunoscuta momentan, patronul celor din Salonic fiind cautat de politie in acest moment cu mandat de arestare pentru ca a intrat cu pistolul pe teren in finalul partidei cu AEK.

Fotbalul din Grecia a fost zguduit in ultimele saptamani de doua scandaluri uriase, in ambele fiind implicata echipa antrenata de Razvan Lucescu, PAOK.

Meciul cu Olympiacos nu a mai inceput dupa ce antrenorul oaspetilor a fost lovit cu o rola de hartie, iar partida cu AEK a fost suspendata dupa ce patronul Ivan Savvides a intrat pe teren inarmat si a scos echipa in semn de protest la adresa arbitrajului. Varela marcase in minutul 90, insa arbitrul a anulat reusita pe motiv de offside. In urma unui scandal imens, dar la cabine, arbitrul a decis sa valideze reusita. Meciul n-a mai continuat insa, iar Ministrul Sportului din Grecia a cerut suspendarea sezonului.