Campionatul Mondial al Cluburilor in pericol de a nu se juca! Ce spune presedintele FIFA

Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat faptul ca Mondialul Cluburilor e in pericol de a fi anulat.

Competitia care reuneste cele mai bune cluburi din cele sase confederatii, urmeaza sa aiba loc in decembrie in Qatar, ca parte a pregatirilor pentru gazduirea Cupei Mondiale din 2022. Cu toate acestea, intarzierea incheierii unor competitii ca si Copa Libertadores din America de Sud, ar putea decala organizarea Mondialului Cluburilor pana in 2021.

"Cand vine vorba de actuala Cupa Mondiala a Cluburilor din 2020, multe dintre confederatii probabil ca nu vor avea timp sa isi declare campioanele pana in decembrie, fiind putin probabil ca acest eveniment sa mai fie jucat in acest an, asa cum a fost initial planificat", a declarat presedintele Fifa, Gianni Infantino.

Presedintele FIFA a dat asigurari ca aceasta competitie se va desfasura cel tarziu la inceputul anului urmator. Reprezentanta Europei din aceasta editie este castigatoarea UEFA Champions League, Bayern Munchen. In sezonul precedent Liverpool a castigat trofeul cu scorul de 1-0, impotriva brazilienilor de la Flamengo.