Motivul pentru care Wijnaldum a ales PSG în locul Barcelonei. Fostul antrenor al catalanilor a mărturisit tot

Liverpool l-a cedat gratis pe Gini Wijnaldum în vara anului 2021, după ce neerlandezul nu a acceptat prelungirea contractului. În spațiul online se vehicula faptul că mijlocașul central va ajunge la FC Barcelona, însă a semnat cu Paris Saint-Germain.

În 2021, Ronald Koeman încă era antrenorul catalanilor și după mai bine de un an, tehnicianul a dezvăluit motivul pentru care Wijnaldum nu a semnat cu formația sa.

„L-am vrut pe Gini Wijnaldum la Barcelona, dar patronul Laporta a preferat să mă enerveze și să amâne transferul. Wijanldum a ales să se alăture lui Paris Saint-Germain în locul Barcelonei din acest motiv.”, au fost cuvintele lui Koeman pentru ADnl, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Koeman reveals: “I wanted to bring Gini Wijnaldum to Barcelona, but the president Laporta preferred to annoy me and delay the signing...”, told @ADnl. ???????????? #FCB

